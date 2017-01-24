«Стройгазмонтаж» построит подходы к Керченскому мосту за 16,95 млрд рублей

«Стройгазмонтаж» построит подходы к Керченскому мосту за 16,95 млрд руб., передает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом реализации проекта.

Данная сумма является максимальной ценой закупки, указанной в материалах к конкурсу на выбор подрядчика, ранее трижды признанному несостоявшимся. «Цена проекта не подлежит изменению и составит 16,95 млрд руб.», - сказал источник.

Ранее министр транспорта России Максим Соколов заявил, что «Стройгазмонтаж» согласился выступить подрядчиком по строительству железнодорожных подходов к Керченскому мосту.