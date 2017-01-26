«Газпром» предупредил о рисках для поставок газа в Европу из-за Польши

«Газпром» предупредил о рисках для поставок газа в Европу из-за позиции Польши. Как сказал Reuters зампред правления холдинга Александр Медведев, Варшава еще не согласилась принять новые условия транзита газа и не продлила транзитное соглашение. «Это создает угрозу поставкам в страны Европы, в том числе в Германию», – предупредил он, но подчеркнул, что компания не планирует и никогда не намеревалась сокращать или останавливать транзит через Польшу.

Ранее Польша заявила, что не планирует возобновить долгосрочный контракт о поставках газа с «Газпромом» после того, как в 2022 г. истечет его срок.

Польша является одним из самых последовательных критиков расширения поставок российского газа в Европу, напоминает Reuters. В 2016 г. из-за противодействия польского антимонопольного регулятора «Газпром», Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall отказались создавать совместное предприятие для газопровода «Северный поток – 2», который предлагалось запустить в 2019 г. По словам Медведева, «Газпром» продолжает работу над этим проектом и ожидает, что в 2016 г. получит финансирование для него от своих европейских партнеров и что СП с Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall на 9,9 млрд евро ($10,7 млрд) будет работать, уже найдены способы его оформить с теми же партнерами. Также он допустил возможность поставок газа в Великобританию через «Северный поток – 2».