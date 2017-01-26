Сечин внесет 100 млн рублей в развитие медцентра имени Димы Рогачева

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин вложит 100 млн руб. собственных средств в развитие ФГБУ «Национальный научно-практический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России.

В 2005 г. президент России Владимир Путин поручил ему координировать строительство нового медицинского центра, который был введен в эксплуатацию руководством пять лет назад.

«Специалистам центра удалось достичь впечатляющих результатов. В 80% случаев им удается излечить детей. Такой процент излечения соответствует показателям лучшей современной медицины - американской и немецкой - в данной области. К сожалению, остается до 20% детей, которые на настоящий момент считаются неизлечимыми. Причем нигде в мире не существует методик их лечения», - заявил он.

По его словам, будет профинансирована из личных средств программа исследований в области клеточно-иммунной терапии раковых опухолей, направленную на разработку препаратов для лечения детей, на данный момент считающихся безнадежными.

Программа рассчитана на три года, ее общая стоимость - 266 млн руб. «100 млн, остальное возьмут на себя другие топ-менеджеры», - уточнил Сечин.