Следствие добивается продления ареста двух топ-менеджеров «Реновы»

Следствие ходатайствует о продлении ареста топ-менеджеров «Реновы» Бориса Вайнзихера и Евгения Ольховика, обвиняемых по делу о многомиллионных взятках экс-руководству республики Коми.

«Рассмотрение ходатайств следственных органов о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемых Ольховика и Вайнзихера назначено на 11 февраля», - сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Ольховик и Вайнзихер обвиняются в даче взяток бывшему руководству Республики Коми на общую сумму свыше 800 млн руб. в 2007–2014 гг. Взятки они давали за установление максимально выгодных тарифов на тепло- и электроэнергию, а также предоставление иных льгот и создание комфортных условий осуществления коммерческой деятельности, считает следствие.