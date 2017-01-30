Минюст предложил штрафовать за незаконную торговлю в Москве на сумму до 50 000 рублей

Минюст России готовит законопроект, предусматривающий возможность устанавливать в законодательстве Москвы административный штраф для граждан в размере до 50 000 руб. за правонарушения в области торговой деятельности и благоустройства города. Об этом говорится на сайте ведомства.

Поправки будут внесены в статью 3.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Размер штрафа будет устанавливаться с учетом характера и степени общественной опасности административных правонарушений, но при этом сумма штрафа не будет превышать 50 000 руб.

Минюст готовит законопроект из-за «широкого распространения в Москве незаконной торговли».