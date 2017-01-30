Правительство выдвинуло трех кандидатов в совет директоров НМТП

Правительство выдвинуло трех кандидатов в совет директоров ПАО «Новороссийский морской торговый порт», передает «Интерфакс».

В 2016 г. правительство предлагало в совет только одного чиновника - начальника управления Росимущества Евгения Столярова. В совете есть еще один представитель государства - помощник президента Игорь Левитин, но он не избирается, а назначается в рамках механизма «золотой акции».

В этот раз в список кандидатов, согласно распоряжению от 27 января, включены руководитель Росимущества Дмитрий Пристансков, директор департамента корпоративного управления Минэкономразвития (отвечающего в том числе за приватизацию) Оксана Тарасенко, а также профильный замминистра транспорта, глава Росморречфлота Виталий Олерский.