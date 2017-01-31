Рогозин сравнил зарплаты сборщиков двигателей «Протона» с диверсией

Вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин заявил, что причина отзыва двигателей второй и третьей ступеней ракет-носителей «Протон-М» кроется, скорее всего, в слабой культуре производства на воронежском заводе и низкой зарплате работников.

По его словам, культура производства на Воронежском механическом заводе крайне слабая. «Я вчера подписал поручение Роскосмосу проанализировать все критически важные с точки зрения безаварийности производства — ракетоносителей, двигателей, различных комплектующих, агрегатов, систем управления, а также космических аппаратов, которые должны бесперебойно и долго работать на орбите. Выявить все узловые моменты на производстве и людей, которые фактически соприкасаются с этой техникой и имеют к ней отношение. Если эти люди получают по 12 000-15 000 рублей в месяц, ждите беды. Вот и ответ. Диверсанты те, кто не платит таких денег этим людям», — сказал Рогозин.

Ранее стало известно, что на Воронежский механический завод были отозваны двигатели второй и третьей ступеней ракет-носителей «Протон-М» из-за выявленных технологических проблем.