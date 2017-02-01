ЕС использует менее 60% транзитных возможностей для поставок газа из России

ЕС на данный момент, несмотря на холодную зиму, использует от 52 до 60% транзитных возможностей для поставок природного газа из России. С таким заявлением выступил зампредседателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович.

«Мы мониторим ситуацию очень внимательно, и если возникнет потребность, мы готовы провести следующую трехстороннюю встречу по газу между Россией, ЕС и Украиной», - отметил он.

Ранее стало известно, что с 1 февраля «Газпром» сократил поставки газа по трубопроводу OPAL, являющемуся распределительной системой газопровода «Северный поток». Причина сокращения кроется в отмене аукционов на февраль по решению Европейского суда. Россия считает, что поставки по «Северному потоку» являются надежной альтернативой транзиту газа через Украину.

«Транспортировка газа по газопроводу OPAL снижена в связи с отменой февральских аукционов по решению Европейского суда. Режим по другим газотранспортным коридорам без изменений», - собщили в российской компании. Согласно данным оператора магистрали OPAL Gastransport GmbH загрузка OPAL в январе составляла почти 99%, а с 1 февраля упала до 63,6%.