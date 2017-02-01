«Нафтогаз» просит Раду засекретить стоимость импортируемого газа

«Нафтогаз» просит Верховную раду засекретить цену импортного газа. Об этом говорится в сообщении компании.

По мнению «Нафтогаза», условия контрактов являются «коммерчески уязвимой информацией», раскрытие которой может привести к ухудшению предложений европейских поставщиков.

Компания поддерживает предложения по повышению прозрачности нефтегазовой отрасли, но считает, что «избирательность требований» закона ставит госкомпанию в невыгодное положение по сравнению с частными компаниями. «Нафтогаз» считает, что такое положение дел может повлечь повышение цен на импортированный газ для украинских потребителей.