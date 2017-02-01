Бывший адвокат Полонского отсудил у бизнесмена $5 млн в суде Лондона

Адвокат Александр Добровинский отсудил у экс-клиента, предпринимателя Сергея Полонского $5 млн по иску о сделке, касающейся продажи компании Potok (бывшей Mirax Group), передает ТАСС.

«Высокий суд Лондона по иску Полонского ко мне установил фальсификацию документов со стороны истца и постановил, что Полонский должен оплатить все мои судебные расходы - это около $1 млн и $4 по иску, что в общей сумме составляет около $5 млн», - пояснил Добровинский.

По его словам, в его планы входит решение вопроса об ареста островов Полонского в Камбодже в качестве обеспечительной меры для исполнения решения суда.

Иск предпринимателя на сумму 300 млн фунтов стерлингов был подан в 2014 г. В нем Полонский обвинял Добровинского в том, что тот якобы ввел его в заблуждение при продаже компании Potok, что привело к потере значительных средств.