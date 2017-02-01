Прокуратура после ЧП на пензенской ТЭЦ проверяет деятельность «Т плюс»

Прокуратура Пензенской области начала проверку деятельности «Т плюс» и ее дочерней компании «Т плюс теплосеть Пенза» из-за ЧП на ТЭЦ-1, передает ТАСС со ссылкой на заявление старшего помощника прокурора области Светланы Артамоновой.

«На ТЭЦ-1 мы организовали проверку с привлечением нескольких контролирующих органов в отношении двух ПАО - "Т плюс" и "Т плюс теплосеть Пенза". Проверка масштабная, проводится в отношении эксплуатации опасных объектов производства, безопасности труда», - пояснила она.

Ремонтные работы по устранению порыва контролируются прокуратурой, действует «горячая линия» по вопросам, связанным с восстановлением теплоснабжения.