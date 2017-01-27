Режим ЧС введен в Пензе после коммунальной аварии на теплосетях

В Пензе местные власти ввели режим ЧС из-за проблем с отоплением домов и социальных объектов после аварии на ТЭЦ. С таким заявлением выступил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Режим ЧС положено вводить в случае, если прошло 24 часа, губернатор имеет право ввести этот режим. Я ввел этот режим, это дает дополнительные возможности привлекать силы и средства, в том числе и финансовые, и оперативно закупать тот материал, который нужен ремонтным бригадам для решения аварийной ситуации», - пояснил он необходимость введения режима.

В Пензе в результате обрушения кровли на ТЭЦ-1 и порывов на теплотрассах в ночь на 27 января остались без отопления в двадцатиградусный мороз более 75 000 человек, проживающих более чем в 400 домах.