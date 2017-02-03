Основатель Uber объявил о выходе из консультативного совета Трампа

Главный исполнительный директор онлайн сервиса заказа такси Uber Трэвис Каланик заявил о выходе из консультативного совета при президенте США Дональде Трампе. «Участие в группе не означало поддержки президента или его программы, но, к несчастью, это было неправильно понято», - цитирует Reuters слова Каланика из его электронного письма на имя Трампа. Представить Uber подтвердил выход Каланика из совета.

Поводом для выхода из совета стали развернутые в соцсетях кампании общественных организаций против Uber. Пользователей призывали удалять свои аккаунты и делать выбор в пользу конкурента - Lyft Inc.

Каланик заявил, что кратко изложил Трампу свою позицию по миграционным указам и дал понять что эта тема будет обсуждаться на встрече американского президента со своим советом 3 февраля.

Ранее Каланик высказывался за изменение миграционной политики США, но указы Трампа не поддержал. Более того, он пообещал работающим на Uber водителям, оказавшимся не в США, круглосуточную юридическую помощь для возвращения в страну. На реализацию этого плана компания намерена выделить $3 млн. Также Каланик обещал водителям Uber компенсировать упущенные заработки.