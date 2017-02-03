«Роснефть» предложила изменить порядок доступа к документам публичных компаний

«Роснефть» предложила предоставлять доступ к документам публичной компании, который на данный момент есть у любого акционера, только владельцам пакета акций в размере не менее 25%, остальным акционерам компания предлагает давать доступ только к раскрываемым документам, а акционерам с пакетом более 1% - еще и информацию о крупных сделках, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Компания подготовила соответствующие замечания к законопроекту об информационных правах акционеров публичных компаний, разработанному Минюстом.

По словам источника, «Роснефть» предлагает сохранить акционерам с пакетом не менее 1% доступ к информации о крупных сделках и сделках с заинтересованностью, к документам, касающимся недвижимости с балансовой стоимостью более 25% от стоимости активов, а также к документам, предусмотренным законом об АО и положениями компании.