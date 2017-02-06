Белоруссия ограничила поставки в Россию мясной продукции

Департамент ветеринарного и продовольственного надзора минсельхоза Белоруссии ограничил поставки в Россию продукции одного из филиалов холдинга «Серволюкс». Об этом говорится в пресс-релизе Россельхознадзора.

Как отмечается в сообщении, ограничения введены в связи с неоднократными нарушениями микробиологических показателей в продукции предприятия. Запрет на поставки вступил в силу с 3 февраля 2017 г.

При этом ранее Россельхознадзор выявлял нарушения в ходе мониторинговых исследований данной продукции.

Группа «Серволюкс» - крупнейший оператор и производитель на агропромышленном рынке Белоруссии. Основные виды ее деятельности - производство мяса птицы, кормов и компонентов, поставки оборудования для животноводства и производства кормов, а также производство и переработка молока. Кроме того, группа располагает сетью из 40 продовольственных магазинов формата «у дома».

Россельхознадзор с 6 февраля запретил поставки говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области Белоруссии. По словам руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта, это связано с тем, что белорусские коллеги не расследовали случаи мошенничества при поставках говядины в Россию. «Эти поставки представляли угрозу биологической безопасности, поскольку мы не знаем, откуда происходила эта продукция», - сказал он.