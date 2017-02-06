Минфин определится с минимальной розничной ценой на водку до конца недели

Минфин России до конца текущей недели может определиться с минимальной розничной ценой на водку. С таким заявлением выступил замминистра финансов Илья Трунин, передает ТАСС.

Ранее руководитель департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов говорил, что Минфин предложит поднять минимальную розничную цену на водку с 190 руб. до 205-210 руб. за 0,5 л.

Минфин разработал проект изменений к приказу об установлении минимальных цен на закупку, поставку и розничную продажу алкоголя. Согласно документу, ведомство предлагает повысить минимальную розничную цену на водку на 15%, до 219 руб. за 0,5 л. Планируемый срок вступления изменений в силу - июнь 2017 г.

Рост цены объясняется увеличением ставок акциза с 1 января 2017 г., а также ростом тарифов на электроэнергию с 1 июля 2016 г.

При этом в Минфине считают, что рост розничной цены не должен быть выше роста акциза.