Минэнерго предлагает продавать газ «Газпрома» для проектов СПГ по нерегулируемым ценам

Минэнерго России подготовило проект изменений в закон о газоснабжении России, позволяющий «Газпрому» продавать газ по нерегулируемым ценам для экспортных проектов по производству сжиженного природного газа (СПГ), передает ТАСС.

Согласно документу, ФАС совместно с Минэнерго будет проводить мониторинг цен, по которым продается газ.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что предлагаемый механизм позволит реализовать совместно с иностранными партнерами высокотехнологичные проекты по производству СПГ, которые внесут существенный вклад в развитие газовой отрасли и экономики России и обеспечат долгосрочный источник поступлений в бюджет.