Две авиакомпании лишились лицензий

Росавиация аннулировала сертификаты эксплуатанта «Бурятских авиалиний» («Бурал») и «Пионер-региональных авиалиний» приказами от 7 февраля, передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение ведомства.

«Бурал», парк которого состоит из одного самолета Ан-24РВ и двух вертолетов Ми-8ТВ, выполнял пассажирские рейсы на воздушных судах с истекшим ресурсом двигателей. Так, перелет на Ан-24РВ с истекшим сроком ресурса одного из двигателей, по данным Росавиации, составил 15 часов, на одном из Ми-8ТВ - шесть часов. Ведомство указывает, что это – «грубейшее нарушение норм летной годности», которое может быть «причиной серьезного авиационного происшествия вплоть до катастрофы».

В парке «Пионера» было пять самолетов Ан-24, из которых лишь у трех был действующий сертификат летной годности. Однако Росавиации аннулировала лицензию из-за того, что полеты проходили на самолетах других перевозчиков, не включенных в сертификат эксплуатанта авиакомпани. Одним из таких самолетов был тот самый Ан-24РВ «Бурятских авиалиний» с истекшим ресурсом работы двигателя.

Аннулированные сертификаты эксплуатанта не восстанавливаются, уточнили в ведомстве.