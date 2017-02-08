Анонс «Ведомостей» на 9 февраля 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

около 20% сайтов, обеспечивающих анонимность в интернете, были выведены из строя;

чемпионат по профессиональному мастерству WordSkills попытается уменьшить дефицит молодых рабочих в России;

суд над Навальным кончился дежавю.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: гендиректор «Атона» Андрей Звездочкин рассуждает в интервью о конкуренции инвестбанкиров

и статью на полосе «Комментарии»: русский ждун - новый национальный символ.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».