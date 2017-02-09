Воронежский мехзавод войдет в структуру под управлением НПО «Энергомаш»

«Роскосмос» создает интегрированную двигателестроительную структуру под управлением научно-производственного объединения (НПО) «Энергомаш», передает «Интерфакс».

Гендиректор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов заявил, что для эффективной работы всех вошедших предприятий необходимы дополнительные инвестиции в размере 20 млрд руб.

«В интегрированной структуре под управлением "НПО Энергомаш" будут работать федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) "Воронежский механический завод", АО "Конструкторское бюро химической автоматики", публичное акционерное общество (ПАО) "Протон - Пермские моторы", ФГУП "Конструкторское бюро химического машиностроения имени А. М. Исаева", ФГУП "Опытное конструкторское бюро "Факел" и ФГУП "Научно-исследовательский институт машиностроения"», - пояснил он.

3 февраля гендиректор «Роскосмоса» Игорь Комаров говорил, что управление Воронежским мехзаводом будет передано НПО «Энергомаш».