Завод, производящий двигатели для «Союзов», передадут «Энергомашу» – «Коммерсантъ»

Воронежский механический завод (ВМЗ) будет передан под управление НПО «Энергомаш», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на топ-менеджеров предприятий космической промышленности. Ранее к продукции завода возникли претензии в результате проверок проблем с двигателями РД-0210/0211 и РД-0213/0214, которые устанавливались на вторую и третью ступени «Протона». Выяснилось, что в ряде случаев вместо другметаллов использовались более дешевые аналоги. С ВМЗ пропало примерно 300 г припоя, содержавшего драгоценные металлы.

Тема стала предметом обсуждения на совещании у вице-премьера Дмитрия Рогозина. «В рамках формирования интегрированной структуры ракетного двигателестроения, а также для реализации стратегии по повышению качества выпускаемой продукции «Роскосмоса» было принято решение о переходе ВМЗ под наше управление», – заявил гендиректор «Энергомаша» Игорь Арбузов. До этого к компании присоединилось Конструкторское бюро химавтоматики.

По словам Арбузова, в компании окажут содействие правоохранительным органам, но и проведут свое расследование.