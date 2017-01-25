«Роскосмос» допускает переносы запусков «Протонов» ради тотальной проверки качества

Госкорпорация «Роскосмос» подтвердила, что пуски ракет-носителей «Протон-М» с «Байконура» могут быть отложены ради тотальной проверки качества производимой продукции. Это сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу корпорации. По информации «Коммерсанта», «Роскосмос» отзывает двигатели РД-0210/0211 и РД-0213/0214 для второй и третьей ступеней «Протона» после того, как в ходе огневых испытаний в них было выявлено использование «неликвидных компонентов». В частности оказалось, что материалы с содержанием драгметаллов были заменены менее жаростойкими аналогами, говорят источники издания. На Воронежском механическом заводе, который выпускает эти двигатели, работают следователи ФСБ, прокуратуры и СКР, сообщила газета.

«Ведутся дополнительные испытания, этим объясняются и возможные задержки пусков ракет-носителей "Протон". Главное, не торопиться и убедиться еще раз в полной надежности техники и соответствии регламентам материалов, из которых она производится», - заявили в «Роскосмосе». Информацию об отзыве всех двигателей там не подтвердили и не опровергли.

Следователи проверяют возможность подмены драгоценных металлов, которые используются при строительстве двигателей второй и третьей ступени ракеты-носителя «Протон-М», подтвердил и источник «Интерфакса», близкий к расследованию. «При сборке двигателей для "Протона-М" по технологии применяются драгметаллы. Проверяется информация об их неиспользовании при сборке нескольких последних экземпляров. Вместо них при строительстве данных типов двигателей могли использоваться более дешевые комплектующие, предназначенные для сборки двигателей других типов носителей, например разгонных блоков», - сказал он.

Воронежский завод также собирает двигатели разгонных блоков и ракет-носителей типа «Союз», при помощи одного из которых в начале декабря не удалось вывести на орбиту корабль «Прогресс МС-04». «Будет проверяться среди прочего возможная связь между аварией и качеством сборки двигателей на ВМЗ», - добавил собеседник «Интерфакса». Он не исключил возможности отзыва для проверки и других изделий предприятия.

В сложившейся ситуации может быть перенесен запуск нескольких спутников, включая военный «Благовест» и Echostar-21, сообщили агентству источник на «Байконуре» и источник в ракетно-космической отрасли. По словам одного из них, возвращение на завод и проверка двигателей второй и третьей ступени ракеты-носителя, а также возвращение на «Байконур» может занять не менее четырех месяцев.