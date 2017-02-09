Анонс «Ведомостей» на 10 февраля 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

программа господдержки ипотеки кончилась – и банки стали снижать ставки ипотеки;

Renault-Nissan дышит в спину тройке лидеров автопрома;

интернет избавляет от вредных финансовых привычек;

ваниль подрожала в три с лишним раза из-за искусственного дефицита.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: на бургерах из кактусов стал зарабатывать недоучившийся российский студент

и статью на полосе «Комментарии»: зачем имитируют публичные слушания в Москве.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».