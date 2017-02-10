Производители молока предупреждают о возможных перебоях с поставками – «Коммерсантъ»

Национальный союз производителей молока («Союзмолоко»), включающий крупнейших участников рынка, таких как Danone, PepsiCo, Valio и Hochland, предупредил Минсельхоз о возможном повышении цен на свою продукцию и перебоях с поставками, пишет «Коммерсантъ». Об этом они сообщается в письме на имя министра Александра Ткачева от 20 января 2017 г. К таким последствиям могут привести ограничения по вывозу сырого молока из регионов, где отмечались случаи болезни животных. Ограничение наложено на 25 субъектов, включая Татарстан и Ростовскую область, на которые приходится 5,7% и 3,5% производства сырого молока в стране.

У подавляющего большинства производителей нет оборудования для пастеризации, а значит, решение Россельхознадзора фактически означает полную остановку поставок. Производителям грозят убытки и сворачивание производства. Само требование пастеризации промышленники считают излишним, поскольку сырье сопровождается ветсертификатами, а при производстве молочной продукции оно и так подвергается обязательной температурной обработке.

Минсельхоз получение письма подтвердил, но отставил его без комментариев.

Производителям и до сих пор приходилось компенсировать дефицит молочного сырья в России за счет увеличения логистического плеча до 1000 км, приводит издание слова исполнительного директора «Союзмолока» Артема Белова. В прошлом году дефицит, по его оценке, составлял 20% рынка, или 8,1 млн т. «В случае каких-либо перебоев с поставками заменить его (сырье) просто не получится», - говорит Белов. Долю сырья в себестоимости молочных продуктов в одной из компаний-переработчиков оценили в 70%. В 2016 г. средняя цена сырого молока выросла с 21,1 до 23,5 руб. за 1 кг.

В Россельхознадзоре говорят о безопасности потребителей и не видят оснований для возникновения дефицита и роста цен.