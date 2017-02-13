Наследника империи Samsung снова вызвали на допрос

Вице-президент и фактический руководитель Samsung Ли Чжэ Ён 13 февраля снова был допрошен по подозрению в коррупции, сообщает «Ренхап». Агентство отмечает, что расследование коррупционных преступлений ближайшего окружения президента Пак Кын Хе ускорилось. Ранее Ли Чже Ёна 22 часа допрашивали 12 января.

В понедельник допрос топ-менеджера касался подозрительной для следствия сделки Samsung по слиянию компании с Cheil Industries Inc. в 2015 г. По версии следствия, компания могла дать взятки, чтобы добиться одобрения сделки со стороны Национального пенсионного фонда. Перед допросом он заявил журналистам, что скажет следователям всю правду.

На этот же день намечены допросы еще двух топ-менеджеров Samsung.

После январского допроса специальная следственная комиссия попросила суд арестовать Ли Чжэ Ёна. Суд отклонил это ходатайство, так как не увидел в этой мере пресечения необходимости.