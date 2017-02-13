Инвестор из Европы вложит 4,3 млрд рублей в завод стеклоблоков под Брянском

Инвестор из Европы собирается вложить в строительство завода по выпуску стеклоблоков в городе Дятьково Брянской области более 4 млрд руб., передает ТАСС.

«Производство стеклоблоков планируется начать в городе Дятьково. Вложения европейского инвестора оцениваются в 4,3 млрд руб.», - уточнили в областном правительстве.

Для предприятия уже выбрана площадка, ведется оформление документации. В Минпромторг была подана заявка для компенсации части затрат на покупку оборудования. «Интерес инвестора к размещению проекта в Дятькове связан в том числе и с тем, что еще с советских времен тут размещалось множество предприятий стекольной промышленности, в городе есть ресурсная база для производства, специалисты», - пояснили в правительстве.

Ожидается, что себестоимость производства будет втрое ниже, чем в Европе. Поставки планируется производить на российский и зарубежный рынки. Стеклоблоки применяются как утеплительный материал в строительстве, а также в нефтегазовой отрасли для защиты трубопроводов. Также инвестор готов к производству стеклоблоков из вторсырья, что дает возможность запуска в городе и мусороперерабатывающего производства.