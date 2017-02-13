Анонс «Ведомостей» на 14 февраля 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

работникам ресторанов и салонов красоты легче прочих найти новую работу;

бензин в Москве дорожает;

британская компания тестирует робота-сыщика.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: Борис Титов, бизнес-омбудсмен и председатель Партии роста, рассказал о программе для бизнеса

и статью на полосе «Комментарии»: как россияне оценивают свое благосостояние.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».