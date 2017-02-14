Реанимация проекта Ил-96 обойдется государству более чем в 40 млрд рублей – «Коммерсантъ»

Варианты «глубокой модернизации» пассажирской версии самолета Ил-96-400М разработали Минпромторг, Минобороны и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. На эти опытно-конструкторские работы в 2017–2019 гг. планируется выделить 17,2 млрд руб. Не исключено, что при создании опытных образцов могут быть использованы выпущенные ранее грузовые Ил-96-400Т. К 20 февраля министерства должны составить план импортозамещения выходящих из эксплуатации иностранных широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов.

Минпромторгу, Минфину, Минэкономики, Росавиации и ОАК предстоит выбрать лизингодателя, который докапитализирует для покупки и передачи в лизинг шести Ил-96-400М, поясняют собеседники издания. Речь идет о сумме, превышающей 40 млрд руб. из расчета стоимости одного самолета в 7 млрд руб. Основным претендентом называют «Ильюшин финанс Ко» (ИФК), а потенциальным эксплуатантом – структуру корпорации Red Wings, которая «в приоритетном порядке» получит допуск на международные маршруты. Глава ИФК Александр Рубцов отметил, что компания «давно и очень активно» работает над программой Ил-96, но «окончательное решение за правительством, которое должно учесть специфику самолета и ограниченную серийность».

Еще одним претендентом является Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК). Собеседники издания отмечали, что на ее докапитализацию в бюджете заложено 42 млрд руб. из общей стоимости программы модернизации Ил-96-400М в 53,4 млрд руб. на 2016–2023 гг.

Собеседник в «Аэрофлоте» дал понять, что хотя к 2025 г. из парка машин выйдет все 22 Airbus 330 и четыре из 15 Boeing 777, Ил-96-400М в качестве замены не рассматривается.

В январе вице-премьер Дмитрий Рогозин на встрече с президентом Владимиром Путиным предложил допускать на наиболее популярные маршруты только те компании, которые будут выставлять на них российские самолеты.