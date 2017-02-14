Председатель совета директоров Toshiba Сигэнори Сига уйдет в отставку

Председатель совета директоров Toshiba Сигэнори Сига уходит в отставку, сообщает ВВС со ссылкой на сообщение корпорации. В ночь на 14 февраля вопреки обыкновению Toshiba не опубликовала годовой отчет и пообещала обнародовать его на месяц позже. Предварительно компания сообщила, что ожидает чистый убыток в 390 млрд иен ($3,4 млрд) в финансовом году, который завершится в конце февраля. Перенос публикации отчета связан с пересмотром финансовых показателей из-за плохих последствий от сделки дочерней Westinghouse Electric Co. с CB&I Stone & Webster. Также компания сообщила о списании в США $6,3 млрд, которые зарезервированы на расходы американского атомного подразделения Toshiba.

Сига уходит в отставку, так как берет на себя ответственность за убытки, объяснила компания.

На этой информации котировки Toshiba снижались во вторник на 9%. Бумаги компании подешевели почти на 50% с конца декабря, когда впервые стало известно о масштабах проблемы.

Американское подразделение Toshiba Westinghouse Electric в 2015 г. купило бизнес по строительству атомных объектов у компании Chicago Bridge & Iron. Затем оказалось, что этот актив стоил дешевле, чем полагали в Toshiba, также у сторон возникли разногласия со схемой оплаты сделки.

Названные компанией цифры еще не были согласованы с аудитором, отмечает Reuters. Toshiba предупредила инвесторов, что до 14 марта, когда будет оглашен полностью аудированный отчет, возможен серьезный пересмотр показателей.

Toshiba также предупредила, что может активизировать привлечение финансирования, в том числе может продать мажоритарную долю в своем подразделении по изготовлению чипов компьютерной памяти, хотя ранее рассматривала возможность продажи не более 20% в этом бизнесе.