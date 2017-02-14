Россельхознадзор запретил поставки мяса с еще одного предприятия Белоруссии

Россельхознадзор ввел временный запрет на поставки мясной продукции с еще одного мясоперерабатывающего предприятия Белоруссии, передает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя ведомства Юлии Мелано.

«Да, подтверждаю», - ответила она на соответствующий вопрос. По ее словам, запрет был введен на поставки продукции ОАО АФПК «Жлобинский мясокомбинат». Причина - обнаружение листерий в говядине.

6 февраля Россельхознадзор ввел запрет на поставки говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области Белоруссии.