Россельхознадзор запретил поставки мяса с еще одного предприятия Белоруссии
Россельхознадзор ввел временный запрет на поставки мясной продукции с еще одного мясоперерабатывающего предприятия Белоруссии, передает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя ведомства Юлии Мелано.
«Да, подтверждаю», - ответила она на соответствующий вопрос. По ее словам, запрет был введен на поставки продукции ОАО АФПК «Жлобинский мясокомбинат». Причина - обнаружение листерий в говядине.
6 февраля Россельхознадзор ввел запрет на поставки говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области Белоруссии.