Россельхознадзор обвинил регионы в формальном контроле за продуктами из Белоруссии

Россельхознадзор винит ветеринарные службы ряда российских регионов в формальном контроле продукции, поступающей из Белоруссии, сообщает «Интерфакс». Ранее это российское ведомство неоднократно критиковал президент Белоруссии Александр Лукашенко, которому не нравились претензии к качеству белорусских продуктов. 3 февраля белорусский лидер призвал возбудить уголовное дело против руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта. 6 февраля Россия ввела запрет на поставки говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области. По данным Россельхознадзора, Белоруссия реэкспортировала в Россию минимум 15 000 т украинской говядины в 2016 г.

По данным Россельхознадзора, с 1 по 22 января 2016 г. при учете поступающей белорусской продукции от пункта пересечения административной границы до места продаж было установлено, что из 4173 отправленных партий белорусской продукции 1545 партий были ввезены в обход ветеринарных контрольных пунктов на российско-белорусской административной границе в Смоленской, Брянской, Псковской и Московской областях, а также Краснодарском крае. Ведомство направило в адрес главных ветеринарных инспекторов этих регионов запрос с просьбой пояснить, каким образом в регионе их ответственности принимается продукция, не прошедшая ветеринарного контроля на административной границе, передает «Интерфакс». Этот контроль включает в себя, в том числе, отбор проб и проведение исследований на соответствие продукции требованиям безопасности, напоминает пресс-служба ведомства.

Анализ также показал, что ветеринарные службы субъектов не проводят отбор проб и лабораторные исследования поступающей в регион белорусской продукции, которая не прошла ветеринарный контроль на административной границе России и Белоруссии, утверждает Росселохознадзор.

«Все это свидетельствует о формальном подходе органов управления ветеринарией субъектов Российской Федерации к организации контроля за поступлением в регионы из Белоруссии подконтрольных товаров. Это бездействие региональных ветеринарных служб способствует легализации продукции, безопасность которой не подтверждена в полном объеме», - говорится в сообщении надзорного ведомства.