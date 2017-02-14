Долг ростовским шахтерам «Кингкоула» по зарплате составляет 230 млн рублей

Ростовским шахтерам «Кингкоула» выплачено более трети долгов по зарплате. На данный момент долг по зарплате составляет 230 млн руб. Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев на встрече с горняками в Гуково.

«В марте работникам "Кингкоул" будут выплачены 50 млн руб. за счет средств, полученных от реализации имущества "Ростовгормаша", на середину марта запланированы торги по реализации имущества обогатительной фабрики "Замчаловская". За счет этого в апреле будет выплачено еще 50 млн руб. Оставшуюся сумму перечислим в мае и июне», - пояснил Голубев.

По его словам, до 1 июля вся задолженность будет выплачена. Выплата долгов по зарплате осуществляется через Региональную корпорацию развития (РКР), которая из собственных средств с августа 2016 г. по февраль 2017 г. тремя траншами выплатила работникам ростовских предприятий «Кингкоул» 118,2 млн руб.