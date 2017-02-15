«Нафтогаз Украины» предупредил о повышении цены газа для потребителей на 40%

Национальная акционерная компания (НАК) «Нафтогаз Украины» предупредила об очередном возможном повышении с апреля на 40% в цене на газ для потребителей. Об этом сообщил главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Если не будет продлено государственное регулирование цен для потребностей населения, так называемые специальные обязательства, то, исходя из цен на газ на европейских рынках, курса гривны и прочих факторов, цена газа для населения вырастет на 40%», - написал он сегодня в блоге на интернет-ресурсе «Новое время. Бизнес».

Витренко напомнил, что с 1 апреля текущего года Украина пообещала Международному валютному фонду (МВФ) либерализацию ценообразования на газ для потребностей населения, но «для продления спецобязательств желательно получить одобрение» фонда. По словам представителя компании, если МВФ согласится продлить госрегулирование, то повышение цен, возможно, удастся отложить до 1 октября. При этом Витренко напомнил, что правительство ранее обещало МВФ вводить специальные обязанности только до 1 апреля.