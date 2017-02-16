Новак: Россия и Белоруссия обсуждают поставки газа до 2025 года

Россия и Белоруссия обсуждают не только долги по оплате российского газа за 2016 г., но и поставки газа в республику до 2025 г., заявил глава Минэнерго России Александр Новак.

«Проблема возникла из-за того, что Белоруссия в одностороннем порядке перестала в полном объеме платить за российский газ, по-своему интерпретировав межправсоглашение, заключенное правительствами двух стран в 2011 г. По мнению белорусской стороны, цена на газ должна быть ниже, чем по контракту, заключенному до конца 2017 г. Между тем контрактная цена рассчитывается по формуле, которая применялась много лет подряд», – сказал он.

Новак напомнил, что стороны пытались найти компромиссы все второе полугодие 2016 г. «При этом переговоры касались не только цен на 2016–2017 г., речь шла и о дальнейших поставках на период до 2025 г., когда должен быть создан единый газовый рынок Евразийского экономического союза. Ключевым моментом переговоров является обязательство Белоруссии полностью погасить задолженность за поставки российского газа в 2016 г. Это необходимо для того, чтобы восстановить status quo», – подчеркнул министр.

Вице-премьер Владимир Семашко заявил, что вместе с российским коллегой Аркадием Дворковичем сторонам удалось разработать проект протокола по поставкам газа и нефти в Белоруссию. Документ в настоящее время находится на рассмотрении Москвы и может увидеть свет уже на следующей неделе, заявил Семашко.

3 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что республика подала в суд на Россию из-за сокращения поставок нефти. Чего конкретно будут касаться судебные разбирательства – контракта на поставку газа или прокачки нефти – и в какой суд подана жалоба, он не уточнил.

По данным «Газпрома», с января по сентябрь 2016 г. белорусские потребители накопили задолженность за поставки газа в размере $340 млн, а за весь год задолженность достигает $500 млн. Конфликт между Россией и Белоруссией по вопросу задолженности за газ привел к тому, что Россия в III квартале 2016 г. сократила поставки нефти в республику с 5,3 млн т до 3,5 млн т. В I квартале 2017 г. график предусматривает прокачку в страну 4 млн т вместо 5,5 млн т, как это было два года назад.