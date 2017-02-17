Руководитель Samsung арестован по подозрению во взяточничестве

Суд Южной Кореи одобрил повторный запрос прокуратуры об аресте вице-президента и фактического руководителя Samsung Ли Чжэ Ёна, сообщает «Ренхап». 48-летний топ-менеджер стал первым в истории Samsung лидером компании, задержанным по уголовному делу. Следствие предполагается завершить к 28 февраля. Ожидать решения суда он будет в тюрьме.

Прокуратура также просила суд одобрить арест президента Samsung Electronics Сан Джин Пака, но этот запрос был отклонен, сообщает Reuters.

Суд принял решение в 5:30 утра по местному времени. Акции Samsung Electronics открылись падением на 1,2%, бумаги – Samsung C&T Corp – на 3,2%.

Следствие полагает, что Ли Чжэ Ён принимал решение об оказании финансовой поддержки Цой Сун Силь - близкой подруге президента страны Пак Кын Хе - в обмен на поддержку властей. Прокуратура подозревает, что Ли дал или обещал выплатить ей 43 млрд вон ($ 36,3 млн) в обмен на поддержку правительством слияния Samsung и компании Cheil Industries Inc. в 2015 г.

Корпорация перечислила более $18 млн на счета зарегистрированной в Германии фирмы Силь и ее дочери, за якобы оказанные консультационные услуги. Средства переводились в созданные подругой президента негосударственные фонды. Силь подозревается в вымогательстве крупных сумм у бизнеса за счет использования знакомства с президентом, в мошенничестве, а также во вмешательстве в государственные дела. 9 декабря 2016 г. южнокорейскому президенту был объявлен импичмент.