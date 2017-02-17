Медведев утвердил итоги конкурса на «Сухой Лог»

Премьер-министр Дмитрий Медведев своим распоряжением утвердил итоги аукциона на разработку крупнейшего в стране золоторудного месторождения «Сухой Лог» в Иркутской области. Документ опубликован.

«Подписанным распоряжением утверждаются результаты аукциона, в котором участвовали ООО "Золото Бодайбо" и ООО "СЛ Золото". ООО "СЛ Золото" предоставлено право пользования участком недр федерального значения, включающим месторождение "Сухой Лог", расположенным на территории Иркутской области, для разведки и добычи золота и серебра», - цитирует «Прайм» пояснительную записку к распоряжению.

26 января стало известно, что аукцион на «Сухой Лог» выиграло СП госкорпорации «Ростех» и «Полюса» - «СЛ Золото». Победитель конкурса должен сделать разовый платеж в 9406,436 млн руб.

Запасы Сухого Лога – 1656 т золота и 1533 т серебра. В 1998 г. лицензию на месторождение отозвал у «Лензолота» (теперь входит в ПАО «Полюс») губернатор Иркутской области Борис Говорин. Спустя три года правительство начало попытки продать лицензию на конкурсе, к ней за минувшие 15 лет присматривались «Норникель», «Базовый элемент», Polymetal, «Алроса», Barrick, Placer Dome и Rio Tinto.

За последние годы Минприроды не раз предпринимало попытки продать лицензию на Сухой Лог, но до аукциона ни разу не доходило. Эти торги инициировал гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, предложив президенту Владимиру Путину провести аукцион на право разработать месторождение. Позже госкорпорация создала СП с «Полюсом». Золотодобывающая компания получила в нем 51%.