Суд продлил следствие по делу бывшего гендиректора «Русгидро»

Басманный суд Москвы продлил до 22 мая следствие по делу бывшего гендиректора «Русгидро» Евгения Дода, который обвиняется в многомиллионной растрате. Суд рассматривает вопрос о продлении срока домашнего ареста Дода.

Следователь в суде заявил, что собранные доказательства подтверждают вину Дода и другого фигуранта дела, главного бухгалтера «Русгидро» Дмитрия Финкеля. «Имеются материалы ФСБ, которые свидетельствуют, что Дод и Финкель, осознавая тяжесть преступления, могут скрыться как на территории России, так и за ее пределами», — сказал он.

Доду и Финкелю были предъявлены обвинения в крупном мошенничестве организованной группой лиц. По версии следствия, после утверждения финансового отчета «Русгидро» за 2013 г. они и другие неустановленные лица изготовили, а Дод лично подписал указ о специальном премировании членов правления, согласно которому начислил самому себе премию в 353,21 млн руб. Ее размер был завышен на 73 млн руб., посчитало следствие.

Уже после ареста Дод вернул «Русгидро» 73 млн руб. После того как Дод погасил ущерб, следствие переквалифицировало обвинение со статьи «мошенничество» на статью «растрата».