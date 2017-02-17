Ткачев поставил задачу заместить импорт молока из Белоруссии на $3 млрд

Белоруссия является одним из основных поставщиков молочной продукции в Россию и зарабатывает на этом ежегодно более $3 млрд, заявил министр сельского хозяйства России Александр Ткачев на съезде АККОР в пятницу в Москве.

По его словам, Белоруссия решила проблему производства молока пять лет назад и не только накормила собственный народ - 15 млн человек, но и экспортирует молочную продукцию.

Как отметил министр, дефицит молока в РФ оценивается в 7 млн т. «Поэтому, я считаю, дело принципа - взяться очень мощно за решение молочной проблемы в нашей стране», - подчеркнул он, добавив, что «это наши доходы, это наши рабочие места, это наше настоящее будущее».

Ткачев также сообщил, что производство молока в фермерских хозяйствах в прошлом году выросло на 6%, в сельхозпредприятиях этот показатель ниже - 2%. В личных подсобных хозяйствах населения производство молока падает. Министр объяснил это естественными причинами: молодежь не хочет заниматься содержанием скота.

По данным Росстата, производство молока в России в 2016 г. снизилось на 0,2% по сравнению с 2015 г. - до 30,7 млн т.