«Алросу» может возглавить старший вице-президент Сбербанка – Bloomberg

Президентом алмазодобывающей компании «Алроса» может стать старший вице-президент Сбербанка Сергей Иванов, сын бывшего главы администрации президента России Сергея Иванова. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По данным агентства, правительство еще окончательно не решило, кто сменит Андрея Жаркова на посту президента компании, но сейчас рассматривается только кандидатура Сергея Иванова.

Ранее источники рассказали «Ведомостям», что контракт президента «Алросы» Андрея Жаркова, заключенный на три года в апреле 2015 г., продлеваться не будет. Кто возглавит крупнейшую алмазодобывающую компанию мира после 17 апреля, пока не известно.