Депутаты предлагают создать единый черный список авиапассажиров – «Коммерсантъ»

Предложение о создании «единого реестра лиц», попадающих под трехлетний запрет на авиаперелеты разработано комитетом Госдумы по транспорту в виде поправок к Воздушному кодексу РФ ко второму чтению, пишет «Коммерсантъ». Соответствующий проект был направлен в президентский Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Документ, по данным газеты, будет рассмотрен сегодня.

В черный список предлагается вносить фамилии лиц, нарушивших «правила поведения на борту» и создавших «угрозу безопасности полета, жизни и здоровью других лиц» либо допустивших «причинение вреда их здоровью». Формировать реестр предлагается авиакомпаниям на основании составленных экипажем и заверенных у командира актов, копии которых выдавались бы нарушителям. Жалобы в течение трех дней должны быть отосланы в Росавиацию. Этот орган предлагается сделать ответственным за ведение списка и пополнять его не позднее чем через 5 дней после поступления актов от экипажей.

Попавшим в реестр гражданам будет запрещено продавать авиабилеты осуществлять авиаперелеты три года. Единый реестр должен публиковаться на сайте Росавиации и быть обязательным для всех авиакомпаний вне зависимости от того, совершают они внутренние рейсы или вылетают за пределы России. Исключения могут быть сделаны в случае полетов на лечение, похороны близких родственников или для сопровождения на борту инвалида, а также в случае возвращения в Россию из стран, откуда можно добраться лишь самолетом.

В президентском Совете по кодификации в целом поддерживают документ, следует их проекта заключения, на который ссылается издание. При этом эксперты отмечают, что у фигурантов черного списка должно быть право судебного обжалования своего статуса.

В «Аэрофлоте» заявили, что поддерживают инициативу по легализации черных списков пассажиров. В S7 сообщили, что привлекались к работе над законопроектом, но, хотя в целом инициативу поддерживают, считают ее «практически нереализуемой в таком виде».