Россия увеличила добычу нефти в январе на 2,4%, газа – на 7,1%

Объем добычи нефти и газового конденсата в России в январе 2017 г. увеличился на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 46,1 млн т, сообщил Росстат. По сравнению с декабрем 2016 г. объемы производства нефти не изменились.

Добыча природного газа за рассматриваемый период выросла на 7,1% по сравнению с 2016 г. - до 58,9 млрд куб. м.

Добыча нефтяного попутного газа сократилась до 6,9 млрд куб. м, что составляет 98,9% к показателям предыдущего года.

Первичная переработка нефти в России за рассматриваемый период показала увеличение до 23,9 млн т, что на 2,6% больше, чем годом ранее.

Как сообщил ранее Bloomberg со ссылкой на данные Joint Organization Data Initiative (JODI), Россия стала лидером по производству нефти в декабре, обогнав Саудовскую Аравию. В течение декабря в России добывалось 10,49 млн баррелей в день, а Саудовская Аравия сократила ежедневную добычу до 10,46 млн баррелей. Bloomberg отмечает, что Россия обогнала Саудовскую Аравию по этому показателю впервые с марта 2016 г.