Подписан контракт на строительство второй нитки морского участка «Турецкого потока»

Компания South Stream Transport B.V., входящая в «Газпром», заключила с Allseas Group контракт на строительство второй нитки морского участка газопровода «Турецкий поток». Об этом говорится в материалах российской компании.

Документ подписан в рамках реализации опциона, предусмотренного контрактом на укладку первой нитки газопровода, заключенным в 2016 г.

В частности, для укладки по морскому дну более 900 км труб второй нитки газопровода, так же как и для выполнения этой работы по первой нитке, Allseas будет использовать крупнейшее в мире строительное судно - Pioneering Spirit.

8 декабря «Газпром» и Allseas Group подписали контракт на строительство первой нитки морского участка «Турецкого потока».