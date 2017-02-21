Книгоиздатели ждут подъема книжного рынка – «Коммерсантъ»

Спад книжных тиражей, в последние годы составлявший 5–7%, по итогам 2016 г. не превысил 2,9%, следует из статистики Российской книжной палаты (РКП). Как пишет «Коммерсантъ», общий тираж составил 446 млн экземпляров, число наименований выросло со 113 000 до 117 000 книг и брошюр.

Кризис на книжном рынке длился с 2008 г., по итогам которого тиражи составили 760 млн. В РКП объясняли происходящее общеэкономическим кризисом, санкциями и «углублением кризиса традиционной книжной культуры и чтения печатных книг».

Президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков объясняет стагнацию еще и тем, что в статистике учтены лишь бумажные книги. По его мнению, рынок приостановил падение. «В дальнейшем можно ждать роста рынка, если не появятся новые негативные факторы», – уверен он. Новиков также отмечает рост продаж электронных книг, доля которых сейчас составляет 3% от книжного рынка в денежном выражении и 5% – в натуральном.

Гендиректор «Олма медиа групп» Дмитрий Иванов не исключает, что книжный рынок нащупал дно. «Потребность в чтении никуда не исчезла… Сейчас достигнут баланс, когда интерес совпадает с предлагаемыми объемами, спрос стал адекватен предложению», – говорит он.

На первом месте по тиражу в России находится издательство «Эксмо-АСТ» и подконтрольные его владельцам «Дрофа», «Вентана-Граф», «Манн, Иванов и Фербер». На втором – издательство «Просвещение».