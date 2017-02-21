Эр-Рияд склоняется к размещению Saudi Aramco в Нью-Йорке – WSJ

Саудовская Аравия считает предпочтительным первичное размещение бумаг нефтяного гиганта Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) на бирже Нью-Йорка, сообщает Reuters со ссылкой на The Wall Street Journal и ее источники. Также рассматриваются варианты размещения в Лондоне и Торонто. Ведутся переговоры и с биржами Сингапура, Гонконга, Токио и Шанхая, но IPO на этих площадках вряд ли возможно, говорят собеседники издания. Представители Saudi Aramco не смогли оперативно прокомментировать эту информацию.

В начале февраля министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что Saudi Aramco, вероятно, проведет первичное размещение акций одновременно на нескольких биржах. «Идет процесс оценки. Все возможности пока открыты», – сказал он тогда. По его словам, ни один рынок сам по себе не сможет абсорбировать весь объем размещения Saudi Aramco, поэтому госкомпания изучает варианты продажи акций не менее чем на двух биржах, а возможно, и на трех. IPO планируется провести внутри страны, а также компания рассматривает возможность продажи акций на биржах в Лондоне, Гонконге, Токио, Нью-Йорке и Канаде.

Размещение Saudi Aramco может стать крупнейшим IPO в мире. По оценкам Саудовской Аравии, капитализация всей Saudi Aramco может превышать $2 трлн.