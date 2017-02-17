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Крупнейшее IPO в истории задерживается

Saudi Aramco испытывает сложности с реструктуризацией бизнеса и составлением отчетности
Сейчас 90% прибыли Saudi Aramco идет правительству и королевской семье; сколько они будут получать от нее как от публичной компании, пока не решено
Сейчас 90% прибыли Saudi Aramco идет правительству и королевской семье; сколько они будут получать от нее как от публичной компании, пока не решено
Hamad I Mohammed / REUTERS

IPO нефтяного гиганта Saudi Aramco вряд ли произойдет раньше конца 2018 г., а то и в 2019 г., рассказали полдюжины людей, участвующих в подготовке размещения. Это связано со сложностями, возникшими в ходе реструктуризации саудовской госкомпании, и тем, что оказалось сложно разделить финансы ее и правительства.

Изначально предполагалось, что листинг миноритарной доли Saudi Aramco состоится в 2017 или 2018 гг. Позже саудовские чиновники перенесли его на 2018 г. Но в последние пару месяцев стало ясно, что быстро превратить гиганта, поддерживающего бюджет Саудовской Аравии, в подотчетную акционерам компанию будет трудно. Хотя некоторые чиновники по-прежнему настаивают на скором IPO, другие больше прислушиваются к советам банкиров о том, что структуру компании нужно изменить, чтобы она больше напоминала ведущие мировые энергетические компаниа, например ExxonMobil и Royal Dutch Shell.

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