«Полюс» увеличил годовую прибыль в полтора раза

В 2016 г. чистая прибыль производителя золота ПАО «Полюс» по МСФО выросла по сравнению с 2015 г. в полтора раза, до 95,263 млрд руб. Как сообщает «Прайм», годовая выручка компании увеличилась почти на 22% – до 163,273 млрд руб. Выручка от продажи золота выросла на 22,2% до 161,36 млрд руб. Скорректированная EBITDA составила 102,205 млрд руб. против 78,114 млрд руб. в 2015 г.

Производство золота за минувший год компания нарастила на 12% до 1,968 млн унций.

«Полюс» – одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы, напоминает «Прайм». Основные предприятия группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Основными бенефициарами компании выступают структуры Сулеймана и Саида Керимовых.