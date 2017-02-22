«Роснефть» уже выплатила $300 млн за долю в индийской Essar Oil

Первоначальный платеж «Роснефти» за долю в индийской нефтегазовой компании Essar Oil составил $300 млн, говорится в материалах компании.

В октябре 2016 г. компания подписала соглашение о приобретении 49% акций Essar Oil Limited. В результате приобретения компания получит долю в современном нефтеперерабатывающем заводе Азиатско-Тихоокеанского региона в Вадинаре, Индия, с комплексной инфраструктурой. В состав бизнеса EOL также входит крупная сеть автозаправочных станций в Индии, работающих под брендом Essar.

«Сумма уплаченного первоначального платежа по сделке составила $300 млн (19 млрд руб. по официальному курсу ЦБ РФ на дату платежа)», - говорится в документе.

«Роснефть» планирует закрыть сделку по покупке 49% в индийской Essar Oil до конца I квартала 2017 г. При этом, по данным агентства Reuters, сделка может быть закрыта 15 марта. Согласно информации агентства, все документы планируется подписать до конца февраля, но из-за сложной структуры сделки расчеты займут еще до 19 дней.

В октябре 2016 г. стало известно, что «Роснефть» приобретет 49% в Essar Oil Limited у Essar Energy Holdings Limited и аффилированных с ней компаний. В рамках сделки «Роснефть» получит долю в НПЗ в индийском городе Вадинар. В состав бизнеса EOL также входит крупная сеть АЗС в Индии с 2700 станций, работающих под брендом Essar. Еще 49% акций компании покупает консорциум международных инвесторов, в который войдет Trafigura и инвестиционная группа UCP. Общий объем инвестиций оценивается в $12,9 млрд.