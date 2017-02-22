Роснедра выдали СП «Полюса» и «Ростеха» лицензию на месторождение Сухой Лог

Роснедра выдали лицензию на разработку месторождения Сухой Лог компании ООО «СЛ Золото», являющейся совместным предприятием ПАО «Полюс» (51%) и «Ростеха» (49%), передает «Интерфакс».

Как отмечается в пресс-релизе «Полюса», компания собирается провести дополнительные разведочные работы и подготовить технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта освоения месторождения с привлечением международных отраслевых и технических консультантов. На это уйдет около трех-четырех лет. По результатам ТЭО будет проведена оценка различных вариантов начала строительства на месторождении.

Сухой Лог является одним из крупнейших в мире золоторудных месторождений. По российской классификации его балансовые запасы – 1943 т золота и 1533 т серебра, забалансовые запасы - еще 741 т золота.