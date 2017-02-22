«Ренова» инвестирует 25 млрд рублей в строительство теплиц – RNS

Группа компаний «Ренова», которая принадлежит Виктору Вексельбергу, намерена создать агрохолдинг по строительству тепличных комплексов в четырех российских регионах, пишет RNS. Проект будет реализован в Свердловской области, Пермском крае, Чувашии и Коми.

Общий объем инвестиций составит около 25 млрд руб., площадь строительства –­ порядка 100 га, рассказал агентству источник, знакомый с планами компании.

В «Ренове» отметили, что строительство тепличных комплексов «станет прорывом в сфере импортозамещения и будет способствовать укреплению продовольственной безопасности российских регионов». Соглашения по реализации проекта планируется подписать в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи, который пройдет 27–28 февраля.