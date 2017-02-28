Руководителя Samsung официально обвинят во взяточничестве, хищениях и вранье

Фактическому руководителю и наследнику империи Samsung Ли Чжэ Ёну и еще четырем менеджерам компании будут предъявлены обвинения во взяточничестве и хищениях, объявила специальная следственная группа, которая изучает коррупционные связи окружения президента Республики Кореи Пак Кын Хе. Как передает Reuters, это объявил официальный представитель следствия Ли Гю Чуль, также их обвинят в сокрытии активов за границей. Речь идет в том числе о президенте компании Чан Чун Жи и вице-председателе Чой Си Сун, которые подали в отставку на фоне скандала.

Вице-президенту Samsung также будет выдвинуто обвинение в даче ложных показаний в парламенте. В Samsung Group от комментариев отказались.

Ли Чжэ Ён был арестован 17 февраля со второй попытки следствия и с тех пор содержится в тюрьме под Сеулом. Показания в парламенте он давал в начале декабря 2016 г. вместе с руководителями LG, Hyundai Motor и других ведущих компаний страны. Депутаты задавали им вопросы на предмет возможной причастности к коррупционной деятельности подруги президента страны Цой Сун Силь. По версии специального следствия, Цой вымогала взятки у компаний под предлогом получения взносов в свои некоммерческие организации и пыталась влиять на государственные решения, не имея на то полномочий.

По версии следствия, руководитель Samsung принимал решение об оказании финансовой поддержки подруге президента Южной Кореи Цой Сун Силь в обмен на расположение властей. Следственная группа подозревает, что он выплатил или обещал выплатить ей 43 млрд вон ($ 36,3 млн), чтобы гарантировать поддержку правительством сомнительной сделки по слиянию Samsung и компании Cheil Industries Inc. в 2015 г. Ранее в Samsung признали, что оплатили покупку лошади за 1 млрд вон для дочери Цой, которая занимается верховой ездой, но отрицали перечисление Цой денег в обмен на что-то.

28 февраля Samsung Group объявила о планах реструктуризации управленческой схемы, передает «Ренхап». В частности, будет упразднен единый офис по выработке будущей стратегии, а подразделения группы получат право самостоятельно принимать решения, связанные с бизнесом, на своих советах директоров.